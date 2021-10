Près d'Argentan. La vie de scout : "Ça nous inculque de vraies valeurs"

Béret sur la tête, chaussures de randonnée aux pieds, et foulard autour du cou, les scouts sont de retour. Dans l'Orne, près de Bailleul, les scouts de Flers et d'Argentan ont monté leur toile de tente samedi 17 juillet.

Pendant 15 jours, 18 jeunes de 11 à 14 ans vont apprendre les valeurs du scoutisme à travers plusieurs activités. Jeux, concours de cuisine et constructions en bois, tout est réuni pour que les enfants partagent de bons moments. Les jeunes vont également partir en exploration dans la forêt. Pendant deux jours, accompagnés d'une carte et d'une boussole, ils vont devoir aller dans un lieu spécifique pour monter un campement et y passer la nuit.

Sept animateurs sont présents sur le camp. Parmi eux, Aristide Laignel. A 23 ans, il consacre ses vacances à encadrer les scouts. "On vient sur notre temps de vacances et en amont, on donne du temps pour la préparation de ces deux semaines. C'est une organisation conséquente avec beaucoup de matériel à prévoir, mais comme on dit chez les scouts, les jeunes aident les jeunes."

Installés depuis quatre jours, les enfants ne cachent pas leur joie. Les sourires sont sur tous les visages. Aglaë Lemaître s'est lancée dans le scoutisme à 10 ans, aujourd'hui, elle en a 12. "Ça nous inculque de vraies valeurs. Nous avons une meilleure approche des autres", dit la jeune fille en étendant du linge. Même constat pour Armand Lelaizant. À 14 ans, il compte revenir régulièrement. "Qui sait ? Pourquoi ne pas faire animateur de scouts plus tard ?"