Manche. J'ai testé pour vous le padel, nouveau sport à la mode

On m'a dit que quand viennent les beaux jours, le sport à la mode, c'est le padel. Alors cet été, j'ai décidé, j'ai essayé et j'ai été conquise par cette pratique venue tout droit d'Espagne. Me voilà arrivée sur ce terrain à mi-chemin et le squash, entourée de vitres, armée d'une raquette qui ressemble plus à un jeu de plage qu'à une raquette de tennis. Le coup n'est pas simple à prendre mais très vite on arrive à s'amuser car les échanges sont souvent plus amusants et plus longs qu'au tennis, surtout quand on joue en double. Le fait que la balle puisse rebondir sur toutes les surfaces rend le jeu plus dynamique et même si l'on n'a rien de Rafael Nadal, on peut s'en sortir, à condition de ne pas avoir de champion de la balle jaune en face de soi !

Dans la Manche, les cours de padel se multiplient. Il est par exemple possible de pratiquer ce sport, à la base plutôt indoor, en extérieur à Saint-Pair-sur-Mer où à Coutainville. Il faut penser à réserver d'autant que pour le moment, les terrains de padel ne sont pas encore légion.

Pratique : pensez à réserver sur à la Jeune France à Coutainville au 02 33 47 04 14, et à Saint-Pair-sur-Mer au 02 33 50 02 75.