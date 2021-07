Orne. À La Ferté-Macé, le quartier Jacques Prévert se refait une beauté

Au revoir les vieux bâtiments des années soixante-dix. Dans le quartier Jacques Prévert de La Ferté-Macé, une opération de restructuration est en cours.

Un immeuble de 1971, qui, selon l'Office public de l'habitat de l'Orne, présentait des inconvénients majeurs comme le manque d'isolation, et des installations techniques obsolètes, a été rasé. Cette déconstruction est une première étape puisque six logements individuels vont être bâtis à sa place. L'objectif est de retrouver de l'attractivité et répondre aux besoins des habitants. Le coût de cette déconstruction est de 324 449 euros. Geste éco-responsable, le concassé provenant de la déconstruction pourrait être utilisé pour les futurs cheminements du quartier.