Firfol. Partez en balade à cheval pour découvrir le pays d'Auge

Passez une demi-journée pour mieux comprendre les chevaux et découvrir les paysages champêtres de Normandie et plus particulièrement du pays d'Auge. C'est à Firfol, près de Lisieux, que vous pourrez passer un moment agréable en compagnie des chevaux. Pendant une heure, on vous apprendra à brosser, préparer et apprivoiser le cheval afin de partir dans de bonnes conditions en promenade sur son dos. Vous passerez dans des sentiers en pleine nature. Après votre randonnée, vous pourrez découvrir leur restaurant. Ce dernier dispose de 120 couverts, en intérieur ou extérieur. Il propose des recettes simples et variées avec des produits locaux issus d'une agriculture raisonnée.

Prenez une tenue de sport ou du moins un pantalon confortable qui vous permet de bouger. L'équipement est fourni, le casque avec sa charlotte, pour un maximum de sécurité et d'hygiène.

Domaine des chevaux de Firfol, 627 Chemin du Rondel à Firfol. 50 €. Sur réservation. Tél. 02 31 31 67 64.