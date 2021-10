À découvrir dans le Bessin. Trois adresses à ne pas manquer

Ouistreham, Luc-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer... les nombreuses plages du littoral calvadosien vous offrent une variété de coins à découvrir cet été. À vélo, vous pouvez même longer la côte avec quelques passages sur les plages du Débarquement pour rejoindre Arromanches, dans le Bessin. Vous y trouverez de nombreux points de vue, notamment sur les falaises.

Dormez à la ferme

Après votre petit périple, le besoin de se rafraîchir se fait ressentir. Pourquoi pas s'arrêter aux Bains d'été ? Quasiment les pieds dans le sable, vous pourrez siroter dans ce bar des boissons locales. C'est l'occasion de faire découvrir cette adresse à vos proches qui viennent visiter le département. Pour les gourmands, on a sélectionné un incontournable à Bayeux : le moulin de la galette. Certes, les galettes c'est breton, mais c'est de bonne guerre ! Ici, il y a des spécialités locales inédites... Et puis, pour finir, parce que le repos est bien mérité, on vous propose de dormir en pleine campagne, à la ferme.

Les Bains d'été, un verre avec vue sur mer

Après une journée à la plage, détendez-vous aux Bains d'été. Idéalement situé au bord de la plage, ce bar sert des boissons locales telles que du cidre, calvados, pommeaux et jus de la Sapinière ainsi que des bières artisanales. Et si vous avez un petit creux, les planches sont délicieuses.

Le Moulin de la galette à Bayeux

Au bord de l'Aure, à quelques pas de la cathédrale et de la Tapisserie de Bayeux, le Moulin de la galette sert une myriade de galettes et crêpes. Le burger galette est le plat original de la maison. Le restaurant propose également des viandes et poissons avec des frites ou salades.

Se ressourcer à la ferme de la Folivraie

La Ferme de la Folivraie se situe à Formigny, à seulement 1,5 km de la plage d'Omaha. Jacques et Marguerite Marie élèvent des vaches laitières et pratiquent le maraîchage bio. Ils vous hébergent pour une expérience dans la campagne. Découvrez-y une petite tente dans la prairie.