[Interview] Seine-Maritime. Arthur Germain : un périple pour éveiller les consciences

Qu'avez-vous ressenti en arrivant à Rouen à la nage ?

"Nager dans une ville aussi magnifique que Rouen, c'est une expérience inoubliable. Mes expériences à Paris et à Troyes m'ont aussi beaucoup marqué mais arriver avec la cathédrale et les berges pleines de gens et de vie, c'était génial. Je souhaite à tous les Rouennais de pouvoir vivre ça un jour."

Vos analyses de la Seine vont-elles nous aider à y arriver ?

"La Seine est assez mal connue du grand public. On s'imagine que c'est une poubelle ambulante alors qu'elle n'est pas si polluée que ça. C'est pour cela que je fais des relevés de la qualité de l'eau tout au long de mon parcours, tous les 5 km. Cette analyse inédite va nous éclairer sur la pollution de la Seine, sur sa provenance et va nous permettre de savoir si on va tous pouvoir s'y baigner un jour."

Quel message votre périple vous permet-il de faire passer ?

"Aujourd'hui, on sait tous que pour réduire la pollution, il faut qu'on sorte de notre société de consommation. En voyageant en autonomie, je veux montrer qu'on est capable de vivre avec pas grand-chose, sans tout ce confort, sans tous ces biens matériels et être heureux quand même. On peut trouver notre bonheur ailleurs que dans la consommation."

Les derniers mètres qui séparaient Arthur du quai Jean de Béthencourt ont semblé éprouvants. - Guillaume Lemoine

Êtes-vous optimiste pour l'avenir du fleuve ?

"Je suis hyperoptimiste. J'ai rencontré beaucoup de gens tout au long du fleuve et j'ai vu à quel point ils étaient enthousiastes quand je leur parlais de tout ça. C'est dur de faire le premier pas mais au fond, on a tous envie de se reconnecter à la nature, de vivre de manière plus simple, de moins consommer. Ce qui va se passer sera génial."

Retrouvailles amoureuses sous l'œil d'Anne Hidalgo (la maman d'Arthur) et de Nicolas Mayer-Rossignol. - Guillaume Lemoine