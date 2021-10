À découvrir. Il y a tant à faire à Rouen et aux alentours

Évidemment qu'il faut voir la cathédrale de Rouen, la place du Vieux-Marché et la rue du Gros-Horloge. Mais il y a tant d'autres richesses à découvrir dans la capitale normande. Un week-end n'est d'ailleurs pas de trop pour faire le tour des trésors rouennais, sur la rive droite mais aussi de l'autre côté de la Seine. Passage obligé sur la prairie Saint-Sever pour profiter des quais assis sur l'herbe et, à quelques kilomètres de là, le Jardin des plantes comme le parc des Bruyères sont des lieux remarquables.

Une agglomération très riche

Pour autant, il ne faut pas négliger certaines communes environnantes comme Houppeville et sa très belle forêt, Darnétal et sa promenade le long du Robec ou encore Duclair pour sa balade le long de la Seine.

Pour vous accompagner dans votre séjour dans l'agglomération rouennaise, la rédaction a sélectionné pour vous trois idées d'adresses, que ce soit pour boire un verre, se restaurer ou bien passer une nuit dans un lieu original.

Les Gens Heureux : un repas qui donne le sourire

Ce petit restaurant de la rue Eau de Robec s'engage à vous proposer des produits frais et de saison et des plats faits maison. Végétariens et amateurs de légumes et de cuisine saine y sont les bienvenus. Son intérieur clair et coloré reflète l'ambiance incarnée par le nom de l'établissement.

Des ambiances diverses à l'Hôtel de l'Europe

Que vous appréciez une décoration épurée, colorée, monochrome ou rock'n'roll, vous trouverez votre bonheur à l'Hôtel de l'Europe. Situé à cinq minutes à pied de la cathédrale Notre-Dame, il vous permet de gagner rapidement le centre historique de Rouen à visiter absolument.

Un goûter gourmand chez Dame Cakes

Chez Dame Cakes, gourmandise et qualité sont de mise. Pâtisseries artisanales, tartes, cakes et gâteaux au chocolat ou aux fruits, il y en a pour tous les goûts ! Et lorsque le temps le permet, l'établissement vous ouvre les portes de son joli jardin fleuri, pour encore plus de calme.