Chailloué. Brocéliande et Kaamelott : double actualité cinéma pour le parc RustiK

Le parc RustiK, situé à Chailloué, près de Sées, qui vous plonge dans un univers médiéval fantastique, connaît ces jours-ci une double actualité cinématographique.

Premier rendez-vous que les fans de la série Kaamelott attendaient avec impatience : la diffusion depuis le vendredi 16 juillet sur YouTube de la série "Brocéliande" réalisée par Youri Gone.

Il s'agit de la première web-série sur Kaamelott, qui avait été tournée au parc RustiK, avec la participation de certains des acteurs du vrai Kaamelott. Les deux premiers épisodes, ont été vus 48 000 fois en 24 heures.

Second rendez-vous quelques jours plus tard, mercredi 21 juillet, avec la sortie nationale dans les cinémas, du film "Kaamelott" d'Alexandre Astier, l'un des films français les plus attendus cette année.

L'équipe du parc RustiK va se répartir pour aller à la rencontre les fans de cet univers, lors des avant-premières qui seront organisées dès le mardi 20 juillet à Caen, à Rouen et au Mans.