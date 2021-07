Mister France. La Normandie contée par Bilal Malek : "Je suis très fier de mettre en valeur la région"

Quel est votre endroit préféré

en Normandie ?

"Pour ne pas faire dans l'originalité, je dirais les falaises d'Étretat. C'est magnifique, surtout quand il y a un beau coucher de soleil. C'est très relaxant, on se sent près des paysans. Et pour parler de ma ville, Le Havre, je dirais l'esplanade des restaurants : il est très agréable de s'y balader vers 20 heures, quand le temps s'y prête."

Quel lieu normand conseilleriez-vous

à un touriste de visiter ?

"Je lui dirai d'aller voir le Mémorial de Caen, qui retrace l'histoire de ce que la région a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, de faire le très impressionnant cimetière américain, à Colleville, et de visiter les plages du Débarquement."

Quelle est votre relation avec la région

depuis que vous êtes Mister France ?

"Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup l'occasion de revenir. Je suis de retour au Havre seulement depuis peu et pour quelques jours, donc ça me fait du bien. Depuis que j'ai été élu, j'ai beaucoup bougé et je n'ai pas vraiment pris le temps de me poser dans ma ville. Elle me manque un peu, mais c'est mon devoir de sillonner la France. À chaque fois que je reviens dans la région, je m'y sens chez moi, j'ai même l'impression que l'air que je respire est différent… Le sourire revient. Parfois, quand on voyage on aimerait bien être chez soi, et quand on l'est on est vraiment super contents, plus qu'ailleurs."

Pourriez-vous raconter un souvenir marquant vécu en Normandie ?

"Je me souviens de la parade du Royal Deluxe, c'était le rendez-vous annuel des Havrais. C'est une troupe qui vient de Nantes, certaines marionnettes faisaient 25 ou 50 mètres de haut. C'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance."

Y a-t-il un endroit de la région que vous aimeriez découvrir ?

"Le palais Bénédictine de Fécamp. C'est un endroit très connu et très typique de la région. C'est une honte en tant que Normand de ne pas l'avoir visité !" (rires)

Quelle est votre plage favorite

du littoral normand ?

"J'aime beaucoup la plage du Tilleul, derrière les falaises d'Étretat. On y accède à pied après une descente de 25 minutes, donc il y a souvent moins de monde que sur les autres plages. En plus l'eau y est claire, contrairement à celle du Havre, où l'eau donne moins envie de se baigner."