Métropole de Rouen. Métro, Teor, bus : ce qu'il faut connaître sur le Réseau Astuce

À Rouen, le métro permet de circuler sur une partie de la rive droite et offre surtout des liaisons rapides vers la rive gauche : Le Grand-Quevilly et Saint-Étienne-du-Rouvray pour les deux terminus. Les Teor (initialement pour Transports est-ouest de Rouen) sont des bus à haut niveau de service circulant sur des voies réservées avec des fréquences de passage élevées. Ces bus permettent notamment de rejoindre les différents campus de l'université de Rouen. Enfin, les autres lignes de bus classique, dont des lignes Fast avec des fréquences plus élevées, viennent compléter l'offre de transports en commun.

Pratique. Les offres d'abonnements sont à retrouver sur reseau-astuce.fr