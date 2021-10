Seine-Maritime. Faites le plein de paysages bucoliques, en vélo entre Rouen et La Bouille 

Située au cœur de l'itinéraire du parcours "La Seine à vélo", la voie propre de 20 km qui relie Rouen et La Bouille est particulièrement adaptée pour les familles.

Épousez les boucles de Seine en vous baladant à vélo jusqu'au hameau de Croisset, où vous pourrez faire une pause au pavillon de Gustave Flaubert, ouvert les mercredis et dimanches de 14 heures à 18 heures. C'est ici que l'écrivain emblématique de Rouen, dont on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance, a vécu une partie de sa vie et puisé son inspiration. La particularité de cette promenade, réside dans la diversité des ambiances qu'elle offre : vous pourrez par exemple vous plonger dans l'atmosphère portuaire et industrielle caractéristique de l'identité rouennaise, avant de rencontrer une série de panoramas champêtres, châteaux et clochers d'église. Complétez votre "Seine à vélo" par une découverte de l'ambiance médiévale du village de La Bouille.

Pratique. Tarifs de location d'un vélo sur seine-maritime-tourisme.com