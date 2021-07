Normandie. Un homme de 78 ans meurt dans un accident de circulation

Les sapeurs-pompiers ont été alertés à 9 h 10 ce samedi 17 juillet d'un accident de circulation entre deux voitures, qui se sont percutées face à face, sur la RD 834 à Heudreville-en-Lieuvin.

Dans une voiture, deux hommes âgés de 20 ans, un conducteur et son passager, ont été légèrement blessés à l'issue du choc. Ils ont été transportés en ambulance à l'hôpital de Lisieux pour l'un, et de Bernay pour l'autre. En revanche, le conducteur de la seconde voiture, un homme âgé de 78 ans, retrouvé incarcéré à l'arrivée des secours, est décédé. 13 sapeurs-pompiers et deux équipes du SAMU ont été mobilisés. Le maire de la commune Jean-Pierre Fauville, ainsi que la gendarmerie étaient aussi sur place.