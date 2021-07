Travaux. Forte perturbation sur le périphérique de Caen pendant 20 jours

Le jeudi 15 juillet marque le début des travaux sur le périphérique Nord de Caen et avec des ralentissements et des bouchons. En cause, une voie de circulation est neutralisée entre les échangeurs "Côte de Nacre" et "Porte d'Angleterre."

Jusqu'au 5 août, la Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest (DIRNO) réalise des travaux de chaussées entre les échangeurs n°7 "Chemin vert" et n°3 "Porte d'Angleterre."

Commencent 20 jours de fortes perturbations en journée essentiellement aux heures de pointe du matin et du soir sur le boulevard périphérique (sens intérieur) où la neutralisation de voie est effective.

Travaux de nuit

Les nuits du 15 au 16 juillet, du 19 au 23 juillet et du 2 au 5 août, de 20h à 6h, la chaussée intérieure entre les échangeurs n°7 "Chemin vert" et n°3 "Porte d'Angleterre" sera fermée pour travaux.

Lors des fermetures de nuit, une déviation sera mise en place par le boulevard périphérique extérieur.

Prudence donc sur le périphérique Nord de Caen durant les 20 prochains jours.