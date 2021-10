Orne. Tour de France : Guillaume Martin 8e du général après la montagne

Sauf problème, l'Ornais Guillaume Martin va terminer 8e du Tour de France cycliste. Le Normand de l'équipe Cofidis a pris la 12e place de la dernière étape pyrénéenne, jeudi 15 juillet, à Luz Ardiden. Une étape remportée par le maillot jaune Tadej Pogacar devant ses dauphins au classement (Vingegaard et Carapaz). Une étape qui a également été marquée par la défaillance du Colombien Rigoberto Uran, 4e avant le départ de ce 17e acte et désormais 10e. Mécaniquement, Guillaume Martin grimpe d'un rang au classement pour se retrouver 8e. Une place qu'il devrait conserver jusqu'à dimanche et l'arrivée aux Champs-Élysées pour réussir son meilleur classement en cinq participations à la Grande boucle.