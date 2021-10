Coutances. Prise en charge des auteurs de violences conjugales : un centre ouvre ses portes

L'objectif des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) est simple : "Prévenir les éventuels passages à l'acte ou récidives." La méthode : "Un accompagnement psychothérapeutique, médical et souvent socioprofessionnel." Décidé par le Grenelle des violences conjugales en 2018, le déploiement de ces centres sur l'ensemble du territoire national se poursuit.

En Normandie, l'un d'entre eux est déjà en service à Rouen depuis mars 2021 pour les départements de Seine-Maritime et de l'Eure. Le ministère de l'Egalité entre les hommes et les femmes a annoncé lundi 12 juillet l'ouverture d'un second CPCA dans la région, à Coutances, pour les trois départements de l'ex-Basse-Normandie, à savoir la Manche, le Calvados et l'Orne. Le projet est porté par la très active association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité et de médiation pénale (ACJM), basée à Coutances.

Les premières prises en charge pourraient intervenir en octobre 2021.