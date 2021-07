14 juillet. Quatre pompiers calvadosiens défileront sur les Champs-Elysées

Comme dans l'Orne et la Manche, ils sont quatre sapeurs-pompiers du Calvados à avoir été sélectionnés pour défiler sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris pour le 14 juillet, jour de Fête Nationale. Parmi eux, Pascal Fosse, 44 ans, sapeur-pompier professionnel et chef de salle au centre de traitement de l'alerte (CTA) du Sdis 14. Pour avoir le prestige de défiler à Paris, il a dû, comme ses collègues Jérémy Marie, Jérôme Soyer et Jérôme Ripeaux, passer plusieurs étapes : une sélection départementale, régionale, zonale puis "l'incertitude d'être remplaçant jusqu'au dernier moment" sur le site de l'école nationale des officiers de sapeurs pompiers à Satory (Yvelines) où ils effectuent les répétitions depuis jeudi dernier.

Il ne cache pas sa fierté. "Cela n'arrive pas souvent dans une carrière de pompier. Quatre pompiers du département sont sélectionnés tous les sept ans donc la probabilité de pouvoir défiler est relativement réduite. C'est un moment important pour moi" explique-t-il, ému, à la veille de la Fête Nationale.

Sa famille se tient prête à enregistrer ce moment. Avec les 73 autres pompiers civils sélectionnés, les quatre Calvadosiens devraient passer à la télévision vers 10h30.