Seine-Maritime. 14 juillet : interdiction de vente d'alcool à emporter et de consommer dans la rue

En prévision de la Fête nationale, le préfet de la Seine-Maritime a pris plusieurs dispositions. "Les gendarmes et policiers nationaux et municipaux de la Seine-Maritime seront mobilisés autour d'un dispositif de surveillance et de lutte contre les violences urbaines", indique Pierre-André Durand.

Des mesures jusqu'à la fin de la semaine

Le préfet demande d'appliquer "les mesures préventives de bon sens : poubelles rentrées, voitures garées à l'intérieur, pas d'encombrants sur la voie publique".

La vente à emporter d'alcool est interdite à partir du mardi 13 juillet à 18 heures sur l'ensemble du département. La mesure s'applique jusqu'au mercredi 14 juillet à 8 heures. Elle s'applique ensuite, à nouveau, à partir de 18 heures jusqu'au jeudi 15 juillet à 8 heures.

De même, jusqu'au jeudi 15 juillet à 8 heures, il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Enfin, la vente de feux d'artifice est interdite jusqu'au samedi 17 juillet (20 heures) et la vente d'essence en jerrican, de produits chimiques ou inflammables est impossible jusqu'au jeudi 15 juillet (8 heures).