Bonne table. Les saveurs de l'Inde au cœur du Havre

Tayyab Raza, en salle, et son père Raza Aslam, aux cuisines, vous accueillent d'une façon chaleureuse dans leur établissement au Havre, le fils d'une façon très courtoise et le père avec malice. La décoration du New Delhi, pas trop surchargée avec toutefois ses lumières colorées et son fond musical, nous évoque l'Inde. La salle (qu'il est possible de privatiser) peut accueillir une cinquantaine de convives, plus une vingtaine en terrasse. À la lecture de la carte, pas de doute, nous sommes bien en Inde : agneau Palak ou Madras, poulet vindaloo ou shahi korma, un choix de biryanis, de naan et de desserts (gulab jamun ou soujihalwa).

Des épices parfumées adaptées à nos papilles occidentales

Pour ma première expérience dans un restaurant indien, j'ai opté pour l'agneau Palak accompagné d'un naan à l'ail. Mon agneau est accompagné d'une sauce curry aux épinards et mon naan (pain) est réalisé avec du blé agrémenté d'ail et de beurre, le tout accompagné de riz au safran. Ma première crainte s'envole : non, ce n'est pas trop fort. Les épices apportent juste ce qu'il faut relever le plat sans nous anesthésier la bouche. Pour les adeptes des plats relevés, pas d'inquiétude, le chef peut relever les plats à la demande. Toutes les préparations sont faites à la dernière minute, ce qui permet d'adapter chaque recette, pour du vrai fait maison. C'est l'esprit de l'Inde que Tayyab Raza et son père veulent transmettre à leurs clients. "Une cuisine générale de différentes régions", explique Tayyab. "Nous voulons mettre en avant les plats les plus connus de chaque région, mais adaptés à la cuisine occidentale." Côté tarifs, le New Delhi propose des menus de 12 à 25 euros. Pour ma formule (à la carte), comptez 11,50 euros pour l'agneau Palak, 3,50 euros le riz safran et 3 euros le naan à l'ail. L'établissement propose une vente à emporter (-15 %) et de la livraison (notamment via lepanierdenicolas.fr).

Pratique. New Delhi, 97-99 rue Richelieu au Havre - ouvert 7j/7 jours midi et soir. Tél. 02 35 22 95 78