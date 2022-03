Calvados. Révisions : les garagistes débordés avant les départs en vacances

Dès l'ouverture, les clients se pressent devant les portes du garage. Certains viennent pour changer leurs pneus, d'autres pour refaire le niveau d'huile de leur véhicule. Le départ en vacances est toujours une période de grande affluence au garage Norauto de Mondeville, comme l'explique Mohamed Souissy, responsable réception. "C'est habituel. Tous les ans, le planning est chargé à cette époque. Les clients veulent partir sereins", raconte le vendeur. Révisions, changement de pneus, vérification des freins, installation de porte-vélos ou encore réparation de climatisation, tout doit être parfait pour le grand départ. "Nous avions préparé en amont la saison des vacances d'été et avons recruté une dizaine de personnes en plus pour venir en aide dans l'atelier et le magasin", poursuit Mohamed Souissy. Pour répondre à l'importante demande, l'établissement est ouvert les dimanches jusqu'au 1er août, et même le 14 juillet. "On n'a pas refusé de clients, on souhaite toujours trouver des solutions", conclut Hyacine Kaddouh, le directeur du centre Norauto.

"Nous avons un planning chargé " Impossible de lire le son.