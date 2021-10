Carentan-les-Marais. Le Blockhaus, escape game sur le thème de la Seconde Guerre mondiale

Découvrir le D-Day autrement : le jeu d'évasion grandeur nature à Carentan permet à ses participants de vivre de façon hyperréaliste le Débarquement ! Après Mission Eurêka et Opération Fortitude, où les joueurs devenaient militaires ou résistants, c'est dans un sous-marin allemand sur le point de sombrer que seront, cette fois, enfermés les participants. Cette nouvelle salle pouvant accueillir deux à cinq personnes a nécessité un an et demi de préparation. Elle présente la spécificité de n'avoir aucun cadenas : ce ne sont que des mécanismes dissimulés, pour être "le plus immersifs possible". Parviendrez-vous à relever le défi proposé en devenant le meilleur escaper ? Réservations par téléphone : 02 33 20 81 15