Cinéma. Black Widow, un départ timide pour la phase 4 Marvel

Marvel est de retour dans les salles obscures ! Avec la pandémie mondiale de Covid-19, les cinémas ont dû faire preuve de patience avant d'accueillir du public et surtout que les gros studios proposent enfin les films qui devaient sortir depuis plus d'un an.

Black Widow est un film se déroulant dans le passé, après Captain America : civil war. Natasha Romanoff est une fugitive après qu'elle a rejoint l'équipe de Captain America, qui a refusé les accords de Sokovie.

Même si le film tourne autour du passé de l'espionne, il n'y a finalement que très peu de passages qui évoquent l'entraînement de tueuse que Natasha Romanoff a suivi toute son enfance. Donc c'est certes un film sur le passé de la Veuve noire, mais un passé relativement proche. Tout ce qui fait référence à un passé lointain n'est évoqué que par les dialogues ou presque.

Le film commence pourtant avec une scène d'ouverture assez intense, portée par une super bande-son. Puis la tension s'essouffle et nous partons sur un film d'action relativement basique. La réalisatrice du film n'avait jamais regardé de film Marvel avant qu'on lui propose le poste, et ça se ressent ici. Le film détonne des autres productions, l'humour qui caractérise les films de la franchise entre deux scènes de combat est ici poussif et met beaucoup de temps à s'intégrer, il n'y parvient que sur la toute fin. L'intérêt que peut amener un personnage comme celui interprété par Scarlett Johansson est que c'est quasiment la seule des Avengers à être une simple humaine. Elle a des techniques de combat impressionnantes mais ne dispose d'aucun superpouvoir ni d'aucun accessoire comme l'armure d'Iron Man par exemple. Et pourtant à l'écran, elle est presque traitée comme Captain America. Elle tombe de plusieurs étages mais atterrit sur ses jambes et sprinte dans la foulée, elle s'agrippe à tout ce qui lui passe sous la main alors qu'elle est en chute libre. Nous sommes bien évidemment dans un univers fictionnel, mais je n'ai pas aimé ce traitement qui dessert le personnage. Ce ne sont pas les seules incohérences, même si ce sont les plus flagrantes. Je pense par exemple à une conversation entre Natasha et sa sœur sur des informations sensibles et confidentielles en plein milieu d'une supérette, à côté du comptoir où se tient l'employé… à 2 mètres d'elle.

Le film passe aussi très vite sur certains passages qui sont des tournants dans le scénario, dommage. Enfin, j'ai été très déçue de la façon dont est abordée la torture que les fillettes subissent lors de leur entraînement. Une scène le laisse apparaître comme quelque chose de dégoûtant plutôt que traumatisant et inhumain. Une absence totale d'empathie qui tombe comme un cheveu sur la soupe.

La bonne surprise de ce film vient de l'actrice Florence Pugh, qui incarne la petite sœur de Black Widow : Yelena. Sur le plan physique, elle montre une aisance dans les scènes d'action et son capital sympathie laisse penser que son personnage pourrait revenir dans d'autres aventures. Comme à chaque film Marvel, restez bien jusqu'à la toute fin du générique pour voir la scène bonus. Ceux qui ont vu la série Faucon et le soldat de l'hiver, qui était censée sortir après la diffusion de Black Widow, seront les plus à même de saisir cette scène supplémentaire.

Black Widow est un film qui aurait pu être intéressant avec l'histoire à traiter, mais qui finalement ne sera qu'un film d'action banal. Un film qui veut mettre la famille au centre des débats mais qui peine à nous montrer quelque chose qui ne soit pas artificiel.

Black Widow, c'est en ce moment au cinéma.