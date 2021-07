Fécamp. Inauguration du nouvel espace petite enfance

L'agglomération Fécamp Caux Littoral a inauguré jeudi 8 juillet Le Pré en Bulles, son nouvel espace petite enfance. La structure voit le jour dans une ancienne école du quartier prioritaire du Ramponneau, l'école Alphonse-Allais, fermée il y a deux ans. Les travaux de réhabilitation avaient débuté en février 2020. Le budget global du projet s'élève à presque un million d'euros, subventionnés en partie par l'État, la CAF et le Département de Seine-Maritime.

Le Pré en Bulles est un site multiservice. Il regroupe les services petite enfance qui étaient déjà présents sur le quartier du Ramponneau : l'accueil d'enfants en crèche (20 places existantes auparavant au sein de la Halte des moussaillons, 16 places de la crèche Léon Dufour relocalisées et 4 places supplémentaires créées), une crèche familiale (accueil des ateliers organisés pour les enfants accompagnés des assistantes maternelles employées par l'agglomération), le lieu d'accueil Enfants Parents de l'association Apetipa, le relais assistantes maternelles de Fécamp et Valmont, et un point info général du service petite enfance intercommunal. Au total, la structure pourra accueillir jusqu'à 65 enfants simultanément (de 10 semaines à 3 ans et en périscolaire jusqu'à 4 ans).

L'agglomération Fécamp Caux Littoral compte également trois petites crèches en milieu rural, à Froberville, aux Loges et à Theuville-aux-Maillots. Au total, cela représente 158 places d'accueil en crèche. Près de 900 enfants ont été accueillis dans les différents services petite enfance en 2019.

Le Pré en Bulles sera accessible aux visites des familles en juillet. L'accueil des enfants se fera à partir de fin août.