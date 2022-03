Avranches. Le centre hospitalier renforce ses liens avec les forces de sécurité et la justice

Les acteurs de la sécurité et de la justice et le centre hospitalier d'Avranches-Granville viennent d'adopter, mardi 6 juillet, une convention en vue d'organiser et harmoniser les relations entre ces institutions. Une collaboration existait bien sûr auparavant, mais cette convention vient améliorer et formaliser les relations entre ces différents services.

L'hôpital et les personnels soignants sont en première ligne face à des faits de violence, d'incivilités, aussi les relations avec la police ou la gendarmerie sont quotidiennes, rappelle Joanny Allombert, le directeur du centre hospitalier d'Avranches-Granville.

Sans que l'on s'en rende vraiment compte, il existe une forte imbrication entre l'hôpital et la justice, rappelle de son côté Cyril Lacombe, procureur de la République de Coutances.

L'objectif, assure le préfet de la Manche Gérard Gavory, est de formaliser ces liens.

Cette convention sera dupliquée envers les centres hospitaliers de Saint-Lô et de Cherbourg au cours de ces prochains mois.