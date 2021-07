[Vidéo] Seine-Maritime. Ferrero livre Nutella et Kinder Bueno avec une liaison fluviale

C'est un conteneur plein de gourmandises qui circule désormais sur la Seine, entre le port de Rouen et celui de Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Ferrero France, dont le siège est à Mont-Saint-Aignan, a inauguré jeudi 8 juillet sa première liaison fluviale de transport de marchandises.

Moitié moins de camions

Le conteneur, comportant 22 palettes de produits, transite de l'usine de production de Villers-Ecalles jusqu'au terminal de Grand-Couronne en camion. Puis il est chargé sur une péniche en direction du port de Gennevilliers. La livraison va s'effectuer ainsi une fois par semaine pour achalander l'entrepôt Monoprix de Wissous (Essonne).

"Cette nouvelle ligne permettra de passer de 54 à 19 camions et ainsi de reporter 65 % des trajets vers du multimodal. À la clé, un peu plus de 5 tonnes de CO 2 économisées chaque année", explique Ferrero France dans un communiqué. "Ferrero est un acteur majeur, solidement ancré sur notre territoire, attentif à articuler ses choix stratégiques aux grands enjeux contemporains", affirme Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie.

"VNF se félicite qu'une entreprise comme Ferrero en France fasse le choix du fluvial pour les acheminements liés à ses installations normandes. Le fluvial est un mode fiable et écologiquement performant qui constitue une des réponses aux enjeux du changement climatique", souligne Dominique Ritz, directeur territorial du Bassin de la Seine et de la Loire aval à Voies navigables de France (VNF).