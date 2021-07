Insolite. Une IA repère les députés qui passent trop de temps sur leur smartphone

Comme en France, il n'est pas rare de repérer pendant les séances filmées au Parlement les élus belges qui ont leurs yeux rivés sur leur smartphone.

Face à ce petit problème d'inattention, un artiste belge, Dries Depoorter, a conçu The Flemish Scrollers : un projet de logiciel basé sur une intelligence artificielle (IA) et un système de reconnaissance faciale qui permet d'identifier les femmes et hommes politiques peu attentifs pendant les débats.

Lors de chaque diffusion des séances en direct, l'IA scrute l'assemblée à la recherche d'un élu distrait. Une fois le contrevenant repéré et identifié, le programme relaye la vidéo du coupable pris la main sur le smartphone sur les comptes Twitter et Instagram de The Flemish Scrollers.

De fait, l'intelligence artificielle ne permet pas de savoir si le parlementaire incriminé passe le temps sur son téléphone ou l'utilise comme outil de travail. Cette idée assez originale a suscité l'attention des internautes sur les réseaux sociaux avec des avis divisés. Certains y voient un bon moyen pour sensibiliser les politiciens aux dérives du recours généralisé à la reconnaissance faciale et aux algorithmes. Mais d'autres s'interrogent sur le fait d'afficher sans contexte sur les réseaux sociaux les députés utilisant leur smartphone.