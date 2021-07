Caen. La Ville reprend la gestion de deux centres sociaux

La Caisse d'allocation familiale (Caf) du Calvados assure aujourd'hui la gestion directe de cinq centres socioculturels caennais : la Folie-Couvrechef, le Chemin-Vert, la Grâce-de-Dieu, la Guérinière et la Pierre-Heuzé. Parmi eux, deux centres seront prochainement gérés par la Ville de Caen : ceux de la Folie-Couvrechef et du Chemin-Vert, respectivement en septembre 2023 et septembre 2024.

"Aujourd'hui, le fait qu'une Caf gère des centres sociaux devient une exception. Seulement 4 % des 2 262 centres sociaux au niveau national sont gérés par des Caf. Les gestions sont principalement municipales", explique Christian Le Petitcorps, directeur de la Caf du Calvados.

Une continuité, pas un désengagement

Il n'y aura pas de changement pour les habitants des quartiers. "Bien qu'il y ait des sujets qui méritent d'évoluer car les besoins des usagers peuvent changer et la configuration des quartiers évolue. Nous veillons à faire en sorte qu'il y ait une continuité d'activité et pas de régression", continue le directeur.

"Pour les habitants et les équipes de terrain, ce transfert peut être perçu comme un abandon, mais ne nous partons pas", insiste Christian Le Petitcorps. La priorité pour Sophie Simonnet, maire adjointe chargée de la participation citoyenne, de la proximité, de la vie associative et de la politique de la Ville, est de "maintenir le service aux habitants des quartiers et qu'ils ne trouvent pas porte close."

La stratégie de la Caf est, à terme, de ne plus gérer les équipements et les services mais d'accompagner les gestionnaires dans leur relation avec les usagers et les familles. En somme, les équipements resteront ouverts et les habitants continueront d'accéder aux activités proposées. La Caf continuera de soutenir les projets des quartiers, en tant que financeur et grâce à son rôle de conseiller.

L'objectif est de trouver une "réponse en dentelle avec le terrain", complète Sophie Simonnet, et d'être au plus près des besoins du quartier. La Ville se donne deux ans pour trouver des solutions, mais l'idée de renforcer le lien social grâce à l'accueil de nouvelles associations a été évoquée.

À ce jour, pour la Caf du Calvados, quatre transferts de gestion ont été effectués en lien avec les municipalités. D'autres transferts sont prévus sur le long terme.