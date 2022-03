[Photos] Seine-Maritime. Le chantier de l'abbatiale Saint-Ouen, vitrine des métiers de l'artisanat

Le geste est sûr, précis, ancestral. Au pied de l'abbatiale Saint-Ouen où débute un gigantesque chantier de restauration jusqu'en 2024, Sébastien Lepaon, tailleur de pierre s'attaque à un morceau de balustrade. "Concrètement, on reproduit ce qu'ont fait nos anciens, avec de la pierre de même nature et des tracés identiques", explique-t-il, fier de pouvoir travailler sur un chantier aussi remarquable que celui de ce joyau gothique. "C'est un honneur pour nous", affirme-t-il. Même sentiment pour son collègue, Antonin Veyron, également tailleur de pierre à 19 ans. "On travaille sur des bâtiments qui sont exceptionnels et on trouve plein de choses dans ce métier traditionnel, très large, avec beaucoup à découvrir."

Élus et représentants de l'État ont inauguré le chantier de l'abbatiale, mercredi 7 juillet, lors de la "taille de la première pierre".

Un métier qui recrute aussi, comme de nombreux métiers d'art qui seront mis en valeur tout au long du chantier de l'abbatiale : charpentiers, couvreurs, sculpteurs, restaurateurs de vitraux... La Ville a choisi de les mettre à l'honneur en installant des loges autour de l'abbatiale pour que ces artisans puissent travailler à la vue de tous.

"Les gens vont pouvoir s'arrêter, regarder, s'intéresser à ces métiers anciens et, peut-être, se découvrir une passion", indique Élisabeth Labaye, conseillère municipale déléguée au patrimoine et au matrimoine.

L'élue y voit aussi un exercice de transparence pour les 20 millions d'euros d'argent public investis dans la restauration. "Oui, on travaille la pierre, oui on refait la charpente, oui on refait les vitraux. Cela permet de toucher du doigt de manière concrète l'investissement."

Les charpentiers vont travailler sur la gigantesque forêt de l'abbatiale, comparable à celle de Notre-Dame-de-Paris.