Manche. Quatre sapeurs-pompiers manchois défileront le 14 juillet à Paris

Quatre sapeurs-pompiers volontaires de la Manche défileront sur la prestigieuse avenue des Champs-Élysées à Paris pour le traditionnel défilé du 14 juillet.

Parmi ces sapeurs-pompiers sélectionnés, Hervé Voisin adjudant-chef, sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Carentan.

Ce défilé du 14 juillet viendra mettre un point final à sa carrière, Hervé Voisin remisera son casque de soldat du feu à la fin de l'été après 40 ans de service. Hervé Voisin ne cache pas sa fierté !

Hervé Voisin et ses trois autres collègues David Alexandre de Saint-Lô, Ludovic Mignot de Picauville et Morgane Lebedel de Brécey, enchaînent sans relâche les entraînements et répétitions depuis le jeudi 8 juillet sur le site de l'école nationale des officiers de sapeurs pompiers à Satory (Yvelines).

Rendez-vous le 14 juillet pour voir nos pompiers manchois descendre les Champs-Élysées. Ce temps fort de cette journée nationale sera bien entendu retransmis par les chaînes de télévision.