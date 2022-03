Normandie. Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse

Après plusieurs semaines de baisse, le nombre de cas de Covid-19 en Normandie repart à la hausse. Avec une augmentation de 31,1 % par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence est, au mardi 6 juillet, de 18,77 pour 100 000 habitants.

Dans le détail, trois des cinq départements normands voient ce taux augmenter. C'est le cas dans l'Eure, la Seine-Maritime et particulièrement dans le Calvados, où il passe désormais à 34,4 (+ 105,2 %), inférieur au seuil d'alerte fixé à 50 mais supérieur au taux d'incidence national qui est de 24,12. "La forte hausse du taux d'incidence observée dans le Calvados au cours des sept derniers jours s'explique en partie par la forte croissance de la mutation L452R (portée notamment par le variant Delta)", explique l'Agence régionale de santé. 74 % des tests criblés dans le Calvados représentent le variant Delta, soit le double par rapport à la semaine passée. Du côté de la Manche et de l'Orne, le taux d'incidence continue de diminuer. Dans la Manche, il n'est plus qu'à 6,5.

Au niveau des hospitalisations, la tendance reste bonne, puisque 474 personnes sont hospitalisées, contre 586 lors de la semaine précédente, dont 49 en réanimation et soins critiques.