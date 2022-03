Caen. Le grand retour du Banquet fantastique au château

Le mardi 20 juillet prochain, le Banquet fantastique fait son grand retour au cœur du château de Caen. Annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, il revient "comme si la crise était passée", explique Cécile Cottenceau, maire adjointe chargée des Relations internationales et du tourisme. "On a organisé des animations comme on l'aurait fait en temps normal, avec évidemment quelques limites liées à la situation de pandémie."

Organisé depuis 2016 par la Ville de Caen, le Banquet de cette année subit les jauges limitées. De 1 500 à 4 000 personnes simultanées sont attendues, contre 14 000 en 2019. Le pass sanitaire n'est pas nécessaire, mais le port du masque est obligatoire et les mesures de distanciation sont à respecter.

Le programme

Au programme de la 5e édition : campement viking monté par le parc Ornavik d'Hérouville-Saint-Clair, un marché d'artisanat, des spectacles, des animations pour les enfants et une ferme pédagogique. La restauration sera assurée par l'association Ripaille, qui proposera un menu médiéval.

Spécificité de cette année, un chantier de fouilles archéologiques sera à admirer, ainsi qu'une exposition, salle des échiquiers, consacrée aux fouilles du château.

Grandes absentes par rapport aux autres éditions, les joutes médiévales. Les tournois de chevalerie n'étaient pas compatibles avec la Covid, le public étant habituellement assis dans des gradins.

Pratique. Château de Caen, entrée Porte Saint-Pierre. 11 heures-22 heures. Gratuit.