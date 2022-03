Cherbourg-en-Cotentin. Bac 2021 : réactions au lycée Victor Grignard

Les élèves de terminale ont pu découvrir leurs résultats au baccalauréat depuis ce mardi 6 juillet, 10 heures, dans l'académie de Normandie. Au lycée Victor Grignard, à Cherbourg, ils étaient pressés d'en découdre. Certains attendaient, le ventre noué, dès 9 h 30. Puis viennent le soulagement, les cris de joie et les larmes, comme celles de Véronique, venue accompagner sa fille de terminale STMG : "Elle le méritait trop, elle s'est battue pour l'avoir. Félicitations ma puce!" D'autres appelaient leurs parents pour partager la bonne nouvelle.

Peu de recalés ce matin. "J'ai été admis avec une mention très bien, donc je suis très content", s'exclame Thomas. De son côté, Alexis est un peu déçu : "Je l'ai eu sans mention, alors que je visais 'assez bien'." D'autres se contentent d'être admis, comme cet autre Alexis qui avait pas mal de retard à rattraper. "Pour que j'aie mon bac cette année, il fallait que j'aie 7 au grand oral." Mission accomplie : "J'ai dû avoir plus que 7 puisque j'ai eu mon bac ! Une bonne chose de faite. Je n'avais pas envie d'aller aux rattrapages demain", conclut celui qui poursuit des études en STAPS. Et maintenant, place aux réjouissances : "Je sors avec des amis après, on va faire un bowling pour fêter ça", sourit Ludivine qui a obtenu la mention très bien et qui s'oriente en médecine à la rentrée.

