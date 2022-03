Le Havre. Malgré la crise sanitaire, l'industrie est toujours à la recherche d'apprentis

L'industrie a bien résisté à la crise sanitaire. L'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) du secteur du Havre faisait le point jeudi 1er juillet, à l'occasion de son assemblée générale. Guillaume Valle a été réélu président de l'union pour un deuxième mandat. Sur le bassin d'emploi du Havre, l'UIMM compte 260 entreprises adhérentes (essentiellement des petites et moyennes entreprises), représentant 11 500 emplois. "Cette crise a été atypique", explique Guillaume Valle. "L'industrie, si ce n'est l'aéronautique, a été moins impactée que d'autres secteurs. Les entreprises ont emprunté à l'État, elles ont de la trésorerie. Il y a une volonté d'investir." Il y a toutefois une petite source d'inquiétude : le manque de certains matériaux, comme le bois, le métal ou encore les semi-conducteurs. "Ça désorganise. Il est difficile de s'approvisionner. C'est plus long et plus cher."

Jonathan Boulanger - Directeur général du Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire

Cette journée a aussi été l'occasion de faire le point sur le nouveau Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire. Malgré la crise, l'apprentissage a continué à progresser en 2020 : +10 % d'entrées sur le territoire.

Depuis le début de l'année, le pôle a enregistré une augmentation de 35 % du nombre de candidats. Parmi les filières qui manquent de jeunes apprentis : l'usinage (des postes sont disponibles à Sidel et Ponticelli) ou le soudage tuyauterie (des postes sont disponibles à Sidel et 2H Energy). Il y a en revanche trop de candidats en électrotechnique, conception et maintenance.