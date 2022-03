Musique. La collaboration entre Terrenoire et Pomme est disponible

Pomme et Terrenoire incarnent la nouvelle scène française. Chaque année, cette nouvelle scène se réunit à l'occasion du traditionnel Printemps de Bourges, qui marque le coup d'envoi de la saison des festivals depuis 1977. C'est lors de ce festival que les frangins et celle qui a été sacrée artiste féminine lors des dernières Victoires de la musique ont tourné le clip de Ça va aller qui est un remix du titre du même nom présent sur l'album de Terrenoire. Un clip qui a été tourné dans l'urgence, en seulement 20 minutes, ce qui explique le côté débrouille et improvisé de la vidéo. Une ode à l'optimisme dans un monde qui a les traits marqués par la crise sanitaire. Cet été, la tournée de Pomme fera un crochet par L'effet Papillon, le 20 août.