Minute de silence : Luc Chatel réagit

"Luc Chatel (...) condamne sans réserve ce comportement inqualifiable et précise qu’il a demandé au recteur de l’académie de Rouen de suspendre immédiatement le professeur de ses fonctions et d’engager une procédure disciplinaire à son encontre.



Le ministre tient à rappeler que cet acte isolé ne saurait occulter la dignité dont a fait preuve l’institution scolaire dans son ensemble tout au long de la semaine : en honorant la mémoire des

victimes du tueur de Toulouse, elle a su réaffirmer les valeurs qui fondent notre République et

que les professeurs ont pour mission de transmettre à leurs élèves."