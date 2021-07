Orne. Les élus protestent contre un manque de places en sixième au collège

À Briouze, entre Flers et Argentan, les élus locaux ont appelé à une manifestation devant le collège, lundi 5 juillet à 17 heures, contre un nombre insuffisant de places pour les 45 élèves qui doivent y entrer en classe de sixième à la rentrée de septembre prochain. Pour l'instant, seulement 34 places sont actées et donc 11 collégiens devraient être scolarisés à La Ferté-Macé ou à La Ferrière-aux-Etangs. La situation est identique au collège de Céaucé, dans le sud du Bocage : huit élèves seraient contraints de migrer à Domfront. Le président du Conseil départemental de l'Orne Christophe de Balorre a réclamé l'organisation de réunions de concertation entre l'Inspection d'académie, les parents et les élus concernés.