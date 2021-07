Normandie. Des travaux sur les rails sur les lignes Nomad

Entre le samedi 10 juillet et le mercredi 14 juillet, la circulation des trains Nomad sera perturbée, sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-Deauville, en raison de travaux dans le secteur de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Les équipes de la SNCF seront, à cette occasion, renforcées de 90 agents pour informer les voyageurs, en particulier dans les gares de Paris-Saint-Lazare, Mantes-La-Jolie, Évreux, Vernon, Rouen, Caen et Trouville-Deauville.

Sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre

Samedi 10, dimanche 11 et mercredi 14 juillet, les trains emprunteront un itinéraire alternatif, ce qui entraînera des modifications d'horaires, une réduction de l'offre de transport et de la composition des trains.

Lundi 12 et mardi 13 juillet, les trains emprunteront un itinéraire alternatif, ce qui entraînera des modifications d'horaires et une réduction de l'offre de transport. Certains trains seront remplacés par des cars depuis Mantes-la-Jolie vers Vernon et Rouen ainsi qu'entre Rouen et le Havre.

Sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg/Trouville-Deauville

Samedi 10 et dimanche 11 juillet jusqu'à 16 heures, le trafic sera interrompu entre Mantes-la-Jolie et Évreux. Un service de substitution par car sera mis en place entre Mantes-la-Jolie et Évreux ainsi qu'entre Mantes-La Jolie et Trouville-Deauville.

Du dimanche 11 juillet à 16 heures au mercredi 14 juillet, un allègement de l'offre de transport ainsi que des modifications d'horaires sont prévus.

