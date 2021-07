Normandie. Le Tour Voile 2021 toute cette semaine le long de notre littoral

Le 44e Tour Voile a débuté vendredi 2 juillet à Dunkerque (Nord). L'épreuve va passer une semaine en Normandie : les 5 et 6 juillet au Havre (Seine-Maritime), les 7 et 8 juillet à Saint-Vaast-la-Hougue et les 9 et 10 juillet à Diélette (Manche). Le tour se terminera le 24 juillet sur le lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes.

Parmi les nouveautés, le retour des ralliements par la mer. Cela n'était pas arrivé depuis 2014. C'est le cas le long des côtes normandes. Dix équipages s'affrontent sur des Diam24 OD. Pour le public, un village est installé dans chaque ville étape, avec restauration, stands d'associations et animation DJ en fin de journée. À l'arrivée au Havre, la team normande Helvetia Blue était en tête du classement.