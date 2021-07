[Dossier] Seine-Maritime. Ces Rouennais mobilisés pour les vacanciers

Chaque été, avec le début de la saison touristique, Dominique Auger quitte les bus pour le train touristique de Rouen. "Ça fait quatre ans que je suis titulaire, avec un autre conducteur", explique-t-il. Un plaisir que de transporter des touristes pour découvrir les rues piétonnes de la ville aux cent clochers. "C'est plaisant, les gens sont beaucoup plus agréables et moins énervés que dans les transports en commun", sourit Dominique Auger. La saison estivale n'est pourtant pas toujours de tout repos dans l'agglomération. À quelques kilomètres de Rouen, la base de loisirs de Jumièges voit affluer des centaines de visiteurs avec le beau temps. Pour surveiller la baignade, les sapeurs-pompiers sont mobilisés tous les jours, de 11 heures à 19 heures : "C'est la continuité de notre vocation de rendre service à la population", souligne le lieutenant William Bonté, pompier référent sur la base de loisirs de Jumièges. Pour surveiller les nageurs, il peut compter sur des pompiers volontaires mais aussi sur des étudiants en job d'été, titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. "Il y a beaucoup de bobologie, poursuit le lieutenant. Il faut surtout veiller au respect des règles et aller au secours des nageurs quand il y a besoin."

Ceux qui ne partent pas en vacances

Au bord des plans d'eau comme le long de la Seine, la vigilance est de mise. De nombreux animateurs vont ainsi faire vivre, jusqu'au dimanche 8 août, le site de Rouen sur mer, situé sur la rive gauche. L'opération sollicite l'ensemble des services municipaux et de nombreuses associations locales partenaires : "L'événement a été pensé pour divertir les enfants et les familles qui ne peuvent pas partir en vacances", rappelle Sileyman Sow, adjoint au maire en charge des manifestations publiques.

De son côté, Lisa Concado, guide conférencière depuis bientôt dix ans, passera aussi une partie de son été à Rouen, afin de faire découvrir la ville aux visiteurs. "Généralement, je prends quand même quelques vacances dans la première quinzaine d'août, c'est une période plus calme !" Cette enseignante en anglais apprécie "de partager [sa] connaissance de la ville pour la faire découvrir aux visiteurs", qu'il s'agisse de touristes étrangers ou bien de Rouennais. "Avec la crise sanitaire, l'an dernier comme cet été, beaucoup restent dans la région en juillet ou en août et veulent redécouvrir leur ville avec des visites guidées." Lisa Concado connaît ainsi "la ville assez précisément", mais se surprend parfois à apercevoir des détails inconnus jusqu'à présent au fil de ses différentes visites thématiques. Pour vous donner des idées de sorties et de balade dans la région, Tendance Ouest vous proposera d'ailleurs, à partir du mercredi 14 juillet, une première édition de son guide d'été papier.