Caen. Des coquilles Saint-Jacques contre le réchauffement climatique

Des coquilles Saint-Jacques contre le réchauffement climatique ? C'est le projet des chercheurs de l'École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction à Caen. Le chantier d'un parking de 160 m2 en écopavés a débuté le lundi 5 juillet rue Basse, aux abords de la nouvelle halle aux sports Saint Jean-Eudes. Les coquillages ont été concassés et transformés en écopavés. Ces pavés ingénieux stockent l'eau de pluie et relâchent la fraîcheur pour faire baisser la température des villes. L'idée de départ était de réutiliser des matériaux que l'on retrouve en abondance en Normandie, comme la coquille. Une idée tout droit sortie de la tête de Mohamed Boutouil, directeur délégué de l'ESITC, en 2013. "Les pavés agissent comme des mini-fontaines sous nos pieds et peuvent rafraîchir l'atmosphère en cas de canicule", explique le chercheur. L'atout est environnemental, puisqu'on réutilise les coquilles et qu'on évite les sols goudronnés, mais aussi pédagogique. Une vingtaine d'étudiants de l'ESITC travaillent chaque année sur le projet. La halle sportive, elle, sera inaugurée début septembre.