Football (Ligue 2). Le Stade Malherbe version Moulin débute par un succès

Le Stade Malherbe Caen a conclu le premier de ses deux stages estivaux par un succès très sérieux obtenu aux dépens de l'AS Beauvais Oise, pensionnaire de 4e division. À Deauville, là où les Caennais ont révisé leurs gammes pendant 10 jours, l'entraîneur Stéphane Moulin a pu procéder à une large revue d'effectif qui n'a pas empêché le jeune suédois Zeidane Inoussa (10e) et Andreas Hountondji (83e) d'inscrire deux buts. Ces réalisations couplées à un premier clean-sheet offrent à Malherbe une victoire qui a le mérite de donner le ton. "Je pense qu'on a fait un bel état des lieux de la situation", a déclaré le coach à l'issue de la rencontre. "Cette équipe a des qualités et des lacunes. Avec les joueurs que j'ai aujourd'hui, il y a une base. Mais j'espère que j'aurai d'autres choix avec des arrivées." Le technicien attendrait deux renforts avant la fin du mercato. Côté départs, en plus de Yacine Bammou (Turquie), le club normand se sépare de Brice Tutu d'un commun accord. L'attaquant arrivé en 2016 au centre de formation est désormais libre de s'engager où il veut.