Caen. Discothèques : de retour sur la piste de danse 

Dans deux jours, les enceintes diffuseront des musiques entraînantes et la piste de danse sera remplie de fêtards, dans le respect de la jauge de 75 %. Ce vendredi 9 juillet, après près de 16 mois de fermeture, les boîtes de nuit peuvent enfin voir le jour. "Pour la réouverture, nous reprendrons la soirée là où nous l'avions arrêtée le 14 mars 2020", se réjouit Frédéric Halber, propriétaire du What'S Café, discothèque située près du port de Caen. Et cette réouverture, il l'attendait. "C'est assez restrictif, mais il est toujours préférable d'ouvrir avec des conditions difficiles et une jauge à 75 % que de rester fermé, que ce soit pour le bien du matériel mais aussi psychologique", confie ce professionnel de la nuit.

Pour cette reprise, un protocole strict a été établi par l'État. Pour pouvoir aller danser, il faudra être muni de son pass sanitaire et pouvoir attester d'une vaccination complète réalisée 15 jours auparavant ou bien d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. "Une tente sera déployée chaque soir d'ouverture entre 23 heures et 3 heures du matin afin que les clients puissent se faire tester s'ils le souhaitent", explique Frédéric Halber. Sur place, un référent Covid sera présent.

"Il y a eu le What's d'avant,

il y aura le What's d'après"

Malgré les restrictions sanitaires, pas question de ne pas célébrer cette réouverture. Jean-Baptiste Jautée, propriétaire de l'établissement Le 32, situé quai Vendeuvre à Caen, a d'ailleurs profité de cette période de crise pour refaire la décoration du lieu. "Les habitués ne vont pas reconnaitre la boîte de nuit", s'amuse-t-il. De son côté, Frédéric Halber a également réalisé quelques travaux. "Il y a eu le What's d'avant et il y aura le What's d'après", sourit-il.

Tous n'attendent qu'une chose désormais : retrouver l'ambiance de la fête !