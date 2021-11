Centre beethoven de Rouen : au secours des enfants sourds

Depuis quatre ans, des tests de dépistages néonatals sont pratiqués au CHU. En permettant de détecter au plus tôt la surdité des petits patients, ils permettent une prise en charge très précoce.

Suivi individualisé

Au Centre Beethoven, les enfants les plus jeunes n’ont que quatre mois. En effet, le CAMPS (Centre d’action médico-social précoce) prend en charge les enfants de 0 à 6 ans. “Nous assurons un suivi personnalisé des enfants tout au long de leur enfance, pour qu’il se développent harmonieusement”, explique Gérard Roudergue, directeur du Centre Beethoven. Divers spécialistes, éducateurs, orthophonistes ou psychomotriciens y travaillent, ce qui permet d’avoir un regard croisé sur chaque enfant. Le Centre Beethoven englobe aussi deux autres structures, le Centre de rééducation auditive (CRA) dont le rôle est d’accompagner les enfants scolarisés de 3 à 12 ans, et le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) qui accompagne les enfants scolarisés en classe ordinaire.