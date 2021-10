A Rouen, les sourds ont maintenant leur bistrot

Mais pas seulement eux puisque son fondateur, Fodil Benzahi, a voulu qu’il soit un lieu où les personnes sourdes puissent rencontrer les entendantes. “Les sourds sont souvent exclus, du fait de leur handicap. Ce bar a été créé pour mettre fin à leur solitude”, explique leur médiatrice sociale.

On n’y sert pas que du café et des boissons : à côté du bar, du salon et de la salle de billard, “Signes moi” propose un service de médiation sociale en langue des signes. C’est essentiel pour les personnes sourdes qui ont besoin d’effectuer des démarches et qui ne savent pas “signer”. Enfin un centre de formation ouvert à tous a pris place à l’étage. “Signes-moi” a su joindre en un même lieu l’utile à l’agréable.