L'air de Rouen encore pollué aux particules

"Les concentrations en particules en suspension restent encore élevées ce lundi 26 mars 2012", annonce Air Normand. "Le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles est dépassé. D'origine locale ou plus lointaine, ces poussières sont de petite taille. Leur origine est variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (chauffage, trafic, industrie, agriculture). Cet épisode de pollution concerne le tiers nord de la France et risque de durer plusieurs jours compte tenu des prévisions météorologiques. Une baisse des concentrations est toutefois possible dans la journée."

