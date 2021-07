[Photos] Fécamp. Tante Fine fête ses 60 ans, toutes voiles dehors

Les nuances de bleu de sa coque se confondent avec celles du Mil'Pat, son frère de navigation. Mais c'est bien Tante Fine qui a repris la mer, jeudi 1er juillet, à Fécamp, après de longs mois d'inactivité. Le vieux gréement de l'Association fécampoise de développement des activités maritimes (Afdam) fête ses 60 ans, ce week-end, toutes voiles dehors. "Les grand-voiles de nos deux bateaux sont pratiquement de la même taille, mais celle-ci est beaucoup plus dure à hisser" note Astérix à la barre. Le capitaine emblématique vogue sur le dundee langoustier depuis 1994, trois ans après que l'association l'ait découvert à l'état d'épave, en Bretagne.

Astérix tient bon la barre depuis 1994. -

Vainqueur de la Tall Ship Race

Le soixantième anniversaire de Tante Fine est l'occasion de se remémorer les longs voyages. La première croisière vers les fêtes maritimes de Brest 96 ou les participations à la Tall Ship Race, course de grands voiliers, en 2001, 2002 et 2003. "La Corogne en Espagne, Portsmouth en Angleterre, Ålesund et Bergen en Norvège, Turku en Filande, Riga en Lettonie... Et en 2002, on remporte le trophée, c'était énorme" se souvient Astérix. Le bateau, consacré à la pêche tout au long de sa première vie, a aussi connu plusieurs phases de grands travaux. Les derniers remontent à cet hiver. Tout l'arrière du bateau a été rénové au chantier naval Bernard de Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche, "de vrai pros, des gens qui aiment le bois".

Il s'agit d'être coordonnés pour effectuer les manœuvres. -

À l'occasion des 60 ans, les anciens de Tante Fine ont été invités à partager un barbecue, samedi 3 juillet. Impossible pour le capitaine de citer tout ceux qui ont participé à l'aventure depuis 1991. Mais il espère aussi convaincre de nouveaux bénévoles, indispensables à l'entretien du navire.

Mathilde, 19 ans, est bénévole à l'Afdam. "Cela fait quelque chose de se dire que l'on fait partie de la résurrection de ce bateau". -