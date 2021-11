Des personnages pris par les idéaux sur la scène du Théâtre de la Chapelle Saint-Louis

L’action se déroule dans un village écossais. Trois personnes, motivés par de grands idéaux, séquestrent un patron de multinationale. Mais Gary, l’un des protagonistes, s’apercevra bien vite au cours de cette initiative que son collègue a une toute autre vision du monde que lui.

Le huis clos qui nous est proposé dans cette œuvre est puissant tant par l’interprétation des comédiens que par la force de frappe des textes. La pièce respire au rythme des phrases grinçantes et grimaçantes, évoquant les changements d’un monde que les quatre hommes ne comprennent plus du tout. Cynisme et dérision restent de circonstance dans une pièce à l’accent et à l’ambiance typiquement anglais, impeccablement interprétée par la compagnie “Les Voyageurs”.

Pratique. Gagarin Way, du mercredi 28 au vendredi 30 mars, à 19h30, au Théâtre de la Chapelle Saint-Louis, à Rouen. Réservations au 02 35 98 45 05.

Tarifs de 6 à 14 € .