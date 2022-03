Calvados. Cap sur les cinq plus belles plages près de Caen

La richesse du patrimoine normand offre un large choix et quoi de mieux pour profiter de l'été que de se prélasser sur les plus belles plages du Calvados, que ce soit pour un après-midi en famille, une soirée entre amis ou pour des sensations fortes ? Voici une sélection de cinq plages à découvrir à moins de 30 minutes en voiture de Caen.

La plage du Bas-Lion pour les familles

Située à Lion-su-mer, à 25 minutes de Caen, la plage du Bas-Lion est une plage de sable fin. Surveillée et familiale, la plage est bordée par de remarquables villas du XIXe et du début du XXe siècle. La vue est imprenable sur la Côte de Nacre jusqu'à Ouistreham et sur le littoral de la Côte Fleurie. Les lieux sont idéaux pour passer un après-midi avec ses enfants. Des jeux extérieurs et douches sont sur place. Aux alentours, des brasseries et points de restauration rapide sauront vous contenter pour le goûter.

Riva Bella entre copains

Venez découvrir la vaste plage dorée de Riva Bella à Ouistreham. On ne se marche pas dessus et l'endroit est parfait pour un pique-nique ou boire un verre entre amis en soirée au coucher du soleil. À quelques pas du front de mer, de nombreux bars constellent la ville. Connue pour son festival destiné aux bacheliers, l'afterbac, Riva Bella attire les jeunes des alentours. Depuis Caen, il est possible d'y aller en bus en empruntant la ligne 12. Et tout ça en moins de 30 minutes.

La Pointe du Siège, la plus sauvage

Comme une impression d'être au bout du monde… À seulement 16 kilomètres de Caen. La Pointe du Siège, à Ouistreham, est le principal site naturel sauvegardé du Calvados. Peuplé de 271 espèces, c'est une véritable réserve ornithologique. On y découvre des vasières, des dunes, une plage, des prés-salés et un bois. Fait insolite, c'est la plage préférée de Miss France ! Dans une interview pour Tendance Ouest, Amandine Petit a confié qu'elle aimait s'y promener avec son chien et ses parents.

Merville-Franceville pour les sportifs

La plage principale de Merville-Franceville est le paradis du kitesurf. Le spot est reconnu au-delà des frontières normandes. Si vous n'êtes pas un amateur de glisse, d'autres sports sont également très en vogue sur cette plage comme le longe côte et le char à voile. Une vingtaine de kilomètres depuis Caen sont à parcourir pour se défouler.

Plage de la Redoute pour les naturistes

Un lieu agréable, calme et intimiste dans les dunes reculées de Merville-Franceville. La Plage de la Redoute peu fréquentée, offre une vue panoramique sur la réserve ornithologique du Gros Blanc.