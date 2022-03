Caen. Un gendarme repère des produits de luxe contrefaits sur le web

Jeudi 1er juillet, la gendarmerie du Calvados a communiqué sur une affaire de contrefaçons. Début janvier, un militaire du Peloton motorisé de Caen a constaté sur un réseau social qu'une internaute normande vendait de nombreux produits et vêtements de marques de luxe comme Louis Vuitton, Chanel, Dior ou encore Rolex. D'après les gendarmes, "les prix affichés ne laissent aucun doute sur leurs origines et le principe que ces produits sont contrefaits". Une enquête a été ouverte. Elle a permis d'identifier cette femme qui s'approvisionnait sur les puces parisiennes ainsi que quatre acheteuses. Lors des perquisitions, une soixantaine d'effets de luxe et vêtements contrefaits ont été saisis. Les victimes ont déposé plainte. La vendeuse et les acheteuses seront convoquées prochainement devant la justice pour répondre de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, vente ou mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante sur un réseau de communication public en ligne et exécution d'un travail dissimulé.