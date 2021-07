Orne. Manque de policiers : il interpelle Gérald Darmanin

On reparle du manque de policiers à Flers, après les violences urbaines et les incendies volontaires qui avaient ponctué la nuit du 28 au 29 mai. Au Congrès du Syndicat Unité-SGP-POLICE qui s'est achevé jeudi 1er juillet à Poitiers, le secrétaire départemental de l'Orne Michaël Métaierie a interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui y était présent, sur la problématique des effectifs policiers dans l'Orne, notamment dans les commissariats de Flers et d'Alençon. Gérald Darmanin s'est engagé à suivre le dossier, tout comme il l'avait déjà dit au député Les Républicains de l'Orne Jérôme Nury lorsque celui-ci l'avait interpellé à l'Assemblée nationale. Mais pour l'instant, les effectifs sur le terrain n'ont pas évolué.