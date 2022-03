Rouen. Les Terrasses du jeudi : un petit air frais de liberté

Cet été, les Terrasses du jeudi nous embarquent dans un nouveau voyage musical. Gildas Clet, membre du Kalif et co-organisateur, nous parle de cet événement orchestré par la municipalité de Rouen : "Pour s'adapter au contexte sanitaire, nous avons retenu quatre zones de concerts en centre-ville. Même s'il y a un peu moins de concerts que précédemment au vu des contraintes, nous retrouvons bien ce qui fait l'esprit des terrasses du jeudi : la gratuité bien entendu, la diversité musicale, les talents régionaux et l'esprit de découverte." Du jazz aérien et mystérieux d'Inland jusqu'au rock afro-beat de Cannibale en passant par la musique hawaïenne/western des hawaiian pistoleros, il y en a vraiment pour tous les goûts. "Chaque artiste a un style bien différent ! Le festival présente des projets originaux mais aussi les dernières créations de quelques-uns de nos groupes fétiches comme La maison Tellier."

Pratique. Les 8, 15,22 et 29 juillet à partir de 18 heures, centre-ville de Rouen. Gratuit. terrassesdujeudi.fr